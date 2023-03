Rock- und Popgesang erlernen Grundlagenworkshop im Jugendtreff Schifferstadt

Schifferstadt. Am Samstag, 22. April lädt der Jugendtreff Schifferstadt, Neustückweg 1, von 14 bis 17 Uhr zu einem Grundlagenworkshop zum Thema Rock- und Popgesang ein. Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die sich für Gesang interessieren, in einer Band singen, bei Musik-Contests mitmachen wollen oder sich vielleicht eine Zukunft als Musikerin beziehungsweise Musiker vorstellen können. Gemeinsam werden Themen wie „richtiges“ Atmen, Zwerchfellarbeit und diverse Methoden zur Kontrolle und Beeinflussung von Ton und Sound besprochen und praktisch erlernt. Als Coach fungiert Björn Bug, hauptberuflich Musiker, Musiklehrer und -produzent. In den Bands „Endlos“ und „Erzengel“ übernimmt er den Gesangspart und verfügt über viel Erfahrung im Gesangsbereich.

Der Workshop kostet 15 Euro. Maximal sechs Jugendliche können teilnehmen. Anmeldungen können ab sofort unter jugendtreff@schifferstadt.de vorgenommen werden. Weitere Auskünfte gibt’s beim Jugendtreff unter der Telefonnummer 06235 929382. Anmeldeschluss ist der 5. April 2023.