Etwa 2000 deutschsprachige Erwachsene in Schifferstadt haben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben (analog zur LEO 2018 Studie der Universität Hamburg). Um diesen Menschen Unterstützung leisten zu können, hat das GrubiNetz, das Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz, in Kooperation mit der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis Ende 2022 ein Lerncafé im vhs-Bildungszentrum Schifferstadt initiiert, das am 14. März 2023 offiziell eröffnet wurde.