Solidaritätsessen der Gemeinde Herz Jesu findet nach Corona-Pause wieder statt

Schifferstadt. Der Gemeindeausschuss Herz Jesu freut sich sehr, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist, in der Fastenzeit das traditionelle Solidaritätsessen durchführen zu können. Seit vielen Jahren zählt diese Veranstaltung in der Gemeinde und auch in der Pfarrei Heilige Edith Stein zu einem festen Bestandteil des Gemeindelebens. Nach der langen Corona-Pause findet es nun am Sonntag, 19. März, im Pfarrheim Herz Jesu statt. Ab 11.30 Uhr werden wieder die beliebten Dampfnudeln mit Kartoffelsuppe angeboten. Die Mitglieder des Gemeindeausschusses laden dazu herzlich zum Verweilen ein.

Der Erlös geht in diesem Jahr aus aktuellem Anlass an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

Der Weltladen wird an diesem Tag auch präsent sein und an einem Stand fairgehandelte Produkte anbieten, darunter auch Osterartikel.