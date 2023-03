Tödlicher Arbeitsunfall

Schifferstadt (ots). Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einem Firmengelände im Mühlweg in Schifferstadt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen rangierte ein 49-jähriger mit seinem Lkw rückwärts neben einem anderen geparkten Lkw eines 60-jährigen aus Solingen. Hierbei wurde der 60-jährige, der neben seinem Fahrzeug stand, zwischen den beiden Anhängern eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Alle Beteiligten wurden vor Ort durch ein Kriseninterventionsteam erst versorgt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter zur Aufklärung des Unfallhergangs herangezogen. Die Ermittlungen dauern an.