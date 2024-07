B9: Schwerer Unfall mit sechs Verletzten an der Abfahrt Mutterstadt-Süd am Montag

Mutterstadt. Am Montag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B9 an der Ausfahrt auf die L524 in Fahrtrichtung Mutterstadt-Süd /Industriegebiet.

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 51-jährige Autofahrerin auf der L524 verbotswidrig Wenden. Hierbei übersah sie eine 22-jährige, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw der 22jährigen in den Grünstreifen. Insgesamt gab es sechs verletzte Personen. Darunter drei Kinder im Alter von neun bis dreizehn Jahren.

Ein Kind wurde im Gesicht schwerer verletzt. Alle Verletzte kamen in Krankenhäuser. Zum Glück war ein Feuerwehrmann der FF Mutterstadt, der bei der Firma Recycling Zeller arbeitet als Ersthelfer vor Ort und konnte unmittelbar sofort erste Rettungsmaßnahmen einleiten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Versorgung der verletzten Personen und das Appschleppen der Fahrzeuge, musste die Strecke in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 40 000.- Euro.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, der Kindernotarzt, die Gemeinde Mutterstadt und Abschleppdienste.

Quelle: Polizei/Fotos: MRN-News