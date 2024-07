Verletzte bei Verkehrsunfall auf Speyerer Brezelfest

Speyer (dpa). Weil die Bremsen eines Festwagens versagen, werden vier Menschen auf einem Umzug in Speyer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gefilmt haben.

Auf dem Speyerer Brezelfest sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mit zwei Umzugswagen vier Menschen verletzt worden. Am Wochenende war nur von einem verletzten Mädchen die Rede – am Montag korrigierte die Staatsanwaltschaft Frankenthal die Zahl nun nach oben.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei Speyer versagten einem Umzugswagen auf einem abschüssigen Bereich die Bremsen. Obwohl der Wagenführer versucht habe auszuweichen, rollte das Fahrzeug auf einen Festwagen auf. Dabei wurden mehrere Personen auf den vorausfahrenden Wagen geschoben. Drei Menschen im Alter von elf, 28 und 39 Jahren wurden dabei leicht verletzt.

Ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Polizei stabil.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Zeugen, welche mögliche Videoaufzeichnungen des Verkehrsunfalls gefertigt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232/ 137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Foto: swr