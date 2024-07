Motorradfahrer schwer verletzt

Schifferstadt (dpa/lrs). Ein Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen. Der Biker wird schwer verletzt. Autofahrer an der Unfallstelle brauchten Geduld.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Schifferstadt, Fahrtrichtung Süd zwischen der Anschlussstelle Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer ist ein Motorradfahrer am Samstag gegen 10 Uhr schwer verletzt worden. Der 43-Jährige Fahrer einer Kawasaki kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagmorgen mit dem Fahrzeugheck eines 39 Jahre alten Golf-Fahrers wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte. Der Motorradfahrer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer und sein Beifahrer wurden laut Angaben leicht verletzt. Die Strecke wurde rund zweieinhalb Stunden gesperrt – es kam laut Polizei zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Schifferstadter Wehr vor Ort

Infolge des Unfalls kam es zum Brand des Motorrads. Ersthelfer hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Nach kurzen Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Schifferstadt und Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Einsatzstelle abgesichrt.

Fotos: Feuerwehr