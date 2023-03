„Glaube bewegt“ die größte weltweit ökumenische Frauenbewegung rund um den Globus

Mit „Glaube bewegt“ war der diesjährige Ökumenische Weltgebetstag überschrieben, der am Freitag, 3. März, als größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung durch verschiedene Zeitzonen rund um den Globus in sieben Weltreligionen begangen wurde. Frauen aus Taiwan hatten in diesem Jahr die Gottesdienstordnung verfasst und dazu eingeladen, darüber nachzudenken, wozu der Glaube bewegt. Der ökumenische Gottesdienst in Schifferstadt fand in der St. Jakobuskirche statt und wurde von einem ökumenischen Team um Pfarrerin i.R. Barbara Abel-Pohlack und Uschi Reimer in Anlehnung an die Weltgebetstagsordnung vorbereitet und gestaltet.

