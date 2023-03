In eigener Sache!

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

durch Ihre Treue ist es möglich, dass in Schifferstadt mit dem „Schifferstadter Tagblatt” die kleinste noch selbständig existierende Tageszeitung in Deutschland erscheint. Unsere Heimatstadt ist damit in der privilegierten Lage als einzige Stadt in Deutschland in dieser Form ein tägliches Forum für das gesellschaftliche und politische Leben am Ort zu haben. Tag für Tag arbeitet die Redaktion daran, Ihnen mit Hilfe von einem ganz kleinen Team an freien Mitarbeitern eine Lokalzeitung zu liefern, die informativ, modern und unterhaltend ist und somit eine Plattform für die zahlreichen Vereinsaktivitäten und das Stadtgeschehen zur Verfügung stellt. Wir erzählen die spannendsten Geschichten über das Leben und die Menschen in unserer Heimatstadt, im Rhein-Pfalz-Kreis, Speyer und der Metropolregion. Und gleichzeitig ist das Schifferstadter Tagblatt eine vollwertige journalistische Tageszeitung mit den überregionalen Ressorts Politik, Wirtschaft, Hintergrund, Sport, Ratgeber, Kultur, Aus aller Welt sowie Motor & Technik und der Kinderseite „Kruschel“.

Die Bedingungen für Tageszeitungen sind seit Jahren stetig schwieriger: ein extremer Strukturwandel vollzog und vollzieht sich in der Medienbranche. Immer schneller sinkende Auflagenzahlen und Werbeeinnahmen und immer höhere Kosten in allen Bereichen gilt es zu stemmen. Derzeit wird die Medienbranche von wöchentlichen Hiobsbotschaften überrollt. Große Medienkonzerne stellen viele ihrer Printprodukte ein und versuchen ihre Verlage in die digitale Zukunft zu führen.

Die teilweise drastischen Kostensteigerungen der vergagenenen Monate im Bereich Papier- und Energiebeschaffung sowie Zustelllogistik machen es nun notwendig, den Preis für das gedruckte Schifferstadter Tagblatt anzupassen. Zum 1. April 2023 werden wir den Abopreis sehr moderat auf 28,00 Euro anheben. Das E-Paper kann seinen Preis halten und bleibt wie gewohnt bei 24,00 Euro (Preise inkl. 7 % Mwst.). Noch immer liegen wir heute unter 30 Euro – die einzige vollwertige Tageszeitung in Deutschland, die Sie zu diesem Preis als Printausgabe abonnieren können. Wir können aber nicht versprechen, dass wir diesen Preis ein ganzes Jahr halten können – vielleicht zwingt uns der Markt im Herbst nochmals eine Anpassung vorzunehmen.

Zusätzlich erhalten Sie wie gewohnt wöchentlich die Fernsehzeitschrift „rtv” und monatlich das Magazin „Land & Leute”. Mit einem Abonnement unterstützen Sie maßgeblich den Erhalt des Schifferstadter Tagblatt.

Wir hoffen, dass Sie den Wert unserer Arbeit weiterhin zu schätzen wissen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der täglichen Lektüre.

Die Verlagsleitung