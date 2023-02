„Die Kunst der gleichen Bezahlung“: Vortrag und Podiumsdiskussion zum Equal Pay Day am 7. März 2023

Rhein-Pfalz-Kreis. „Die Kunst der gleichen Bezahlung“ lautet das Motto der diesjährigen Equal Pay Day Kampagne, in deren Mittelpunkt der besonders hohe Gender Pay Gap in Kunst und Kultur steht und laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 bei 30 Prozent lag. Frau Dr. Hildegard Flach von Business Professional Women Ludwigshafen/Mannheim e.V., wird am Dienstag, 7. März 2023, 19 Uhr im Schloss Kleinniedesheim zu diesem Thema eine Keynote sprechen. Im Rahmen der sich anschließenden Podiumsdiskussion „Die Kunst der gleichen Bezahlung“ nehmen wir – das Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises und die Gleichstellungsstellen des Rhein-Pfalz-Kreises sowie der Stadt Frankenthal – das Thema in den Blick. Gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden und Vertreterinnen und Vertretern von Berufs- und Interessensverbänden beleuchten wir die Ursachen der ungleichen Bezahlung und klären, welche Stellschrauben wir für mehr (Entgelt-) Gerechtigkeit und Sichtbarkeit von Frauen in Kunst und Kultur drehen müssen.

Als Podiumsteilnehmer sind vertreten: die Künstlerinnen Uschi Freymeyer und Fritzi Haußmann, René Zechlin, Direktor des Wilhelm-Hack-Museums Ludwigshafen/Rh. sowie eine Vertreterin des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz im Bundesverband e.V . (angefragt).

Im Anschluss gibt es bei einem kleinen Umtrunk Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter E-Mail: gleichstellungsstelle@rheinpfalzkreis.de gebeten.

Zum Equal Pay Day

Der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, macht auf den bestehenden Gender-Pay-Gap aufmerksam und wird in zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen. Der Aktionstag markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied, der laut Statistischem Bundesamt aktuell in Deutschland 18 Prozent beträgt. Umgerechnet ergeben sich daraus 66 Tage (18 Prozent von 365 Tagen), die Frauen zum Jahresanfang unentgeltlich arbeiten müssen. Deshalb findet er 2023 am 7. März statt.