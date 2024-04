Neue Infotafeln am Bachlehrpfad entlang des Rehbachs

Vor mehr als 15 Jahren entwickelte der damalige Umweltbeauftragte Bernd Frank einen Bachlehrpfad entlang des Rehbachs in der Nähe des Wasserturms. 15 Infotafeln informieren seit dem über das Leben am und im Bach. Die drei Schilder mit den Themen „Fische im Rehbach“, „Uferpflanzen“ und „Waschtreppe“ waren nun ausgefallen und wurden in einer Teamarbeit durch Roland Meinhardt, Bernd Frank und Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden ausgetauscht. Unterstützt wurden sie durch den Förster, der entsprechende Baumstämme präparierte und durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs.

Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden freut sich, die Aktion mit Herrn Meinhardt und unserem ehemaligen Umweltbeauftragten Bernd Frank durchzuführen, der den Bachlehrpfad ins Leben gerufen hatte. Zusammen mit unseren städtischen Mitarbeitern von Forst und Bauhof war das eine tolle Teamarbeit. So bietet sich für die Spaziergänger wieder eine schöne Möglichkeit, sich über das Leben in und am Rehbach zu informieren.“