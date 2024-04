Muttertagsmatinee „Glaawe ses?“ ausverkauft

Schifferstadt. Dr. Markus Weber sorgt mit seinem dritten Mundartprogramm „Glaawe ses?“ wieder für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Wie kaum jemand anderes schafft er es, die Besonderheiten „unsrer Sproch“ humoristisch zu erklären, sodass bei den Zuschauerinnen und Zuschauern nur selten ein Auge trocken bleibt. Der gebürtige Weinheimer brennt für seine Leidenschaft: die Sprache und seine Leidenschaft sind so ansteckend, dass es ihm immer wieder aufs Neue gelingt, mit seinen Auftritten zu begeistern. Wenn Sie also wissen wollen, was in der Kurpfälzer Grammatik die Liaison bedeutet oder wie sich der Kurpfälzer Konjunktiv vom hochdeutschen Konjunktiv unterscheidet oder wie bei uns das Partizip Perfekt zwar im Gegensatz zur Hochsprache unregelmäßig, aber für uns Eingeborene trotzdem regelmäßig gebildet wird, dann nehmen Sie teil an dieser kabarettistischen Sprachkunde „Glaawe ses?“. Denn das Nichtbeherrschen unserer „Sproch“ kann fatale Folgen haben, wenn Sie bei uns hier leben wollen, aber „unser Sproch net beherrsche odder verstehe“. Denn zwischen wissen und „glaawe“, wollen und „häd gern“, tun und „däd“ liegen bei uns Welten!

Und hinterher weiß auch der Roigeplaggde, welche sprachlichen Besonderheiten es beim Begrüßen, Verabschieden oder beim täglichen Einkaufen gibt, wie die Kurpfälzer Uhrzeiten und Gewichtseinheiten heißen und welchen Stellenwert das gute alte Paradekissen bei der Woinemer Aussteuer hat. Ein Genuss für Herz und Verstand. Glaawe ses! Kooperationsveranstaltung mit dem Kulturbüro des Rhein-Pfalz-Kreises.