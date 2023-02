KGS-Prinzessin Lena I. begeisterte die Nackenheimer Narren

Nackenheim. Bei allerschönstem Sonnenschein und strahlendblauem Himmel konnte die Schifferstadter Karnevalsprinzessin Lena I. „von der tanzenden Rose“ in luftiger Höhe von 4 bis 5 Metern auf dem obersten Deck des Komitéewagens des CVE „Die Entenbrüder“ am Fasnachtsdienstag ab 14.11 Uhr gute zwei Stunden lang am närrischen Umzug durch Nackenheim teilnehmen.

Arrangiert hatte diese Möglichkeit KGS-Senator Hans Busch, der seit vielen Jahren den Kontakt zum CVE pflegt. Gemeinsam mit Prinzessinnenvater Elferrat Wolfgang Isselhard und Senatorin Marlein Bittner war Lena angereist, um am Zugweg den Prunkwagen zu erklimmen.

In der Sonne herrschten an diesem Nachmittag teilweise über 25°C, sodass Lena I. auch ohne Frösteln ihre wunderschöne schwarze Robe präsentieren konnte. Auf dem „Oberdeck“ des prunkvollen Umzugsgefährts des Entenbrüder-Komitées zwischen dem Sitzungspräsidenten Gerd Zimmermann und dem Ehrenvorsitzenden Enno Janssen konnte Lena den Zug mitmachen und den großen und kleinen Nackenheimer Narren aus höchster Position die süßen Geschenke zuwerfen.

Für die Schifferstadter Prinzessin war dieser Tag in Nackenheim ein weiteres Highlight ihrer Regierungszeit. Ihr Resümee: „Ich fand es besonders toll, dort oben auf dem großen Wagen mitfahren zu können, aber auch die spontane herzliche Aufnahme durch die Entenbrüder. Alles war so gemütlich, manches – besonders nach dem offiziellen Teil – so ungeplant und gerade deshalb so schön, wie man sich die Fasnacht wünscht.

Lenas gestern im KGS-Kindermaskenball frisch gekrönte Mitregentin, Jugendprinzessin Nadja I., hatte an diesem Nachmittag die KG Schlotte beim Umzug in der Schifferstadter Nachbargemeinde Waldsee repräsentiert.