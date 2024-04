Gesucht: Schifferstadts ältester Kühlschrank

Wer hat den ältesten Kühlschrank? Die Stadtwerke Schifferstadt suchen zusammen mit den städtischen Klimaschutzmanagerinnen und dem Umweltbeauftragten den ältesten Kühlschrank in Schifferstadt, der noch in Betrieb ist. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für einen neuen energieeffizienten Kühlschrank im Wert von 500 Euro.

Ein Kühlschrank ohne Gefrierfach, Baujahr 1990, verbraucht im Durchschnitt 350 kWh/Jahr. Das entspricht Stromkosten in Höhe von ca. 120 Euro. Ein moderner Kühlschrank der besten Effizienzklasse hingegen benötigt rund 70 kWh/Jahr. Die Stromkosten liegen dann bei ca. 24 Euro. Schon nach wenigen Jahren amortisiert sich der Kauf eines neuen Kühlschrankes.

Wer mithilfe seines alten Kühlschrankes die Chance auf einen neuen Kühlschrank oder einen kostenfreien Workshop haben möchte, macht einfach ein Foto vom Typenschild des alten Geräts und schickt dieses zusammen mit Namen, Anschrift sowie Telefonnummer an: elisa.jung@schifferstadt.de. Einsendeschluss ist Samstag, 4. Mai 2024. Die Gewinner werden telefonisch informiert und die Preise beim Inklusionsfest am Samstag, 18. Mai auf dem Kreuzplatz übergeben. Weiter Informationen gibt´s am Stand der Klimaschutzmanagerinnen und des Umweltbeauftragten auf dem Frühlingsmarkt am Samstag, 27. April sowie auf www.schifferstadt.de oder unter www.sw-schifferstadt.de.

„Angeregt durch unseren Umweltbeauftragten Frank Schmitt haben unsere Klimaschutzmanagerinnen gemeinsam mit den Stadtwerken Schifferstadt eine tolle Aktion vorbereitet. Sie zeigt, dass wirklich jeder einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Auf den Kühlschrank bin ich gespannt!“, sagt die für die Bereiche Stadtwerke, Naturschutz und Umwelt zuständige Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden.

Wer steckt hinter der Aktion?

Die Stadtwerke Schifferstadt bauen seit langem auf Ökostrom und erneuerbare Energie. Als kommunaler Energieversorger nehmen sie die Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt sehr ernst. Bei ihren Produkten stehen die Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und vor allem Sicherheit mit im Vordergrund. Aufgrund dessen beliefern die Stadtwerke seit dem Jahr 2012 die gesamten Tarifkunden mit 100% klimaneutralem Ökostrom (aus Wasserkraft) – ohne zusätzliche Kosten! Der Strom trägt das „Renewable+“-Gütesiegel und ist zusätzlich durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Die Klimaschutzmanagerinnen und der Umweltbeauftragte der Stadt möchten durch die Aktion das Bewusstsein dafür schärfen, wie Energie sinnvoll eingespart werden kann.