Schifferstadt. Am 25.03.2023 treten im Jugendtreff, Neustückweg 1 a in Schifferstadt vier Bands auf. Headliner ist Boiling Blood. Außerdem mit dabei sind Bad But Loud, Gomorrha und Scars of Violence. Einlass ist ab 18:30 Uhr und der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse.

Die Band BOILING BLOOD – der Name ist seit nunmehr 20 Jahren Programm – steht für energiegeladene Auftritte mit eigener Lightshow. Bei ihr trifft extremer Metal auf verschiedenste Einflüsse. Alte Klassiker, neue Kracher und ein paar Überraschungen geben sich dabei die Hand, so dass der Muskelkater im Nacken garantiert sein wird, wenn die 5 Headbanger aus dem Rhein-Neckar-Dreieck bei ihrem Jubiläum ein besonderes Set präsentieren.

BAD BUT LOUD wurde 2015 gegründet von Florian und Felix Krebs. Im Jahr 2017 kam Ben Leuppert an den Drums hinzu und die ersten Konzerte wurden in Angriff genommen. Nach dem Sieg des Rock im Wingert Contest 2019 wurde die erste EP „Volume One“ aufgenommen. Danach entstand 2022 das Album „The Bat“.

Gomorrha spielt Old School Death Metal. Es gibt die Band seit 1986 mit einer längeren Pause. Im März 2020 erschien ihre jüngste CD Before the storm. Aktuell dabei sind Peter König (Bass, Vocals), Steffen Weißmann (Guitar), Ezpharess (Guitar) und Thomas Hennig (Drums).

Scars of Violence (Gründung 13.07.2019) ordnet sich primär dem Death Metal Genre zu. Weitere Einflüsse bezieht die Band aus, Thrash Metal und Hardcore. Vorbilder der Band sind Gruppen wie Death, Entombed, Dismember, Cannibal Corpse, Amorphis, Bolt Thrower und viele weitere. In ihren Texten verarbeitet Jana (Gesang) guttural soziale Probleme, Missstände, Leid und Zerstörung und nutzt hierfür Metaphern. Marco (Schlagzeug), Milan (Gitarre) und Michl (Bass) spielen kompromisslos und schicken die Nackenmuskulatur in einen schwarzen Abend aus Modern Old School Thrashing Heavy Melodic Death Metal.