Domholzschule Limburgerhof gewinnt Fußballturnier

Rhein-Pfalz-Kreis/Mutterstadt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause werden wieder die Fußballturniere der Grundschulen im Rhein-Pfalz-Kreis ausgetragen. Das erste Turnier der großen Grundschulen fand am 31. Januar 2023 statt. Dabei ist die Domholzschule Limburgerhof als Gewinner des Fußballturniers der großen Grundschulen hervorgegangen.

Am Ende eines spannenden Turniers mit 13 teilnehmenden Mannschaften setzte sich die Domholzschule im Finale gegen die Grundschule Schifferstadt Nord durch und konnte dadurch den Siegerpokal aus den Händen des Kreisbeigeordneten Manfred Gräf in Empfang nehmen.

Das Fußballturnier der großen Grundschulen wurde in diesem Jahr in der Grundschule „Im Mandelgraben“ in Mutterstadt ausgetragen. Als große Grundschulen werden im Rhein-Pfalz- Kreis diejenigen Schulen bezeichnet, die in der dritten und vierten Jahrgangsstufe von jeweils mehr als 40 Schülerinnen und Schüler besucht werden.Kreisbeigeordneter Manfred Gräf freute sich über den Turnierverlauf und der Qualität der Spiele: „Bewegung und Sport ist für Kinder und Jugendliche innerhalb sowie außerhalb der Schule ein wichtiger Baustein in ihrer Entwicklung. Dabei wird die Aktivität und der Zusammenhalt gefördert. Wir haben beim Fußballturnier der großen Grundschulen sehr gute Leistungen gesehen. Ich gratuliere der Domholzschule Limburgerhof zu ihrem Erfolg und danke allen Beteiligten, den Schiedsrichtern und den Organisatoren für ihren Einsatz.“

Die glücklichen Gewinner erhielten neben dem Pokal eine Siegerurkunde und kleine Geschenke. Alle Teilnehmer des Turniers erhielten zusätzlich Freikarten für die Kreisbäder. Die Siegermannschaft wird im September 2023 bei der diesjährigen Kreissportschau gegen den Sieger des Turniers der kleinen Grundschulen (am 8. Februar in Bobenheim-Roxheim) den Grundschulgesamtsieger im Rhein-Pfalz-Kreis ausspielen.