Was die Einsätze angeht, lag die Schifferstadter Feuerwehr im vergangenen Jahr im Durchschnitt der zurückliegenden Jahre. Anders war jedoch das Arbeiten an sich, denn zu den 185 Alarmierungen kamen Aufgaben, die die Ereignisse in der Welt notwendig gemacht haben.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 3. Februar 2023.