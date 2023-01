Das Miteinander stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs am Freitagabend in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums. Zu sehen war es auf zahlreichen Bildern in einem Rückblick auf das vergangene Jahr, zu spüren war es direkt vor Ort. An die 400 Gäste hatten sich eingefunden und bewiesen Sitzfleisch.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 30. Januar 2023.

https://www.schifferstadter-tagblatt.de/service/einzelausgabe-kaufen/