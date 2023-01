Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schifferstadt (ots). Am Samstag, 28.1.2023 gegen 20.45 Uhr, missachtete eine 58-jährige PKW-Fahrerin an der Kreuzung Breslauer Straße/Mannheimer Straße die Vorfahrt einer 20-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß der PKWs kam. Die 88-jährige Beifahrerin im Fahrzeug der Verkehrsunfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

Einbruch im

Kestenbergerweg

Schifferstadt (ots). Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kestenbergerweg wurde am Samstag, 28.1.2023 gegen 18:00 Uhr, zwei Einbrecher bei der Tatausführung gestört. Während durch die Täter versucht wurde die rückwärtige Terrassentür aufzuhebeln, lag der Hauseigentümer auf der Couch im Dunkeln. Durch die Hebelgeräusche wurde der Hauseigentümer auf den versuchten Einbruch aufmerksam. Er schaltete das Licht an und blickte in die Gesichter der beiden Täter, welche anschließend in Richtung Schnelliggasse flüchteten. Ein Einstieg in das Haus gelang somit nicht. Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete männliche Personen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.