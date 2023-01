Betreutes Wohnen in (Gast)Familien

Schifferstadt/Wiesloch. Das Betreute Wohnen in GastfWas ist Betreutes Wohnen in Familien? Das Betreute Wohnen in Gastfamilien (BWF) ist seit 1999 bewährter Baustein der Betreuungsleistungen der SPHV Service gGmbH. Dabei handelt es sich um eine besondere Versorgungsform von erwachsenen Menschen mit einer seelischen Behinderung. Das BWF bietet Menschen mit seelischen Behinderungen die Möglichkeit, in einem familiären Rahmen alltagspraktische und soziale Fähigkeiten wieder neu zu erlernen und Unterstützung zu erhalten.

Konkret bedeutet das, dass ein erkrankter Mensch in eine Familie aufgenommen wird, die ihm ein möbliertes Zimmer zur Verfügung stellt und ihn entsprechend seinem Hilfebedarf im Alltag unterstützt und begleitet. Durch die Aufnahme in eine Familie erfahren die seelisch behinderten Menschen Stabilität und die Teilnahme am Familienleben ermöglicht ihnen den Zugang zu mehr Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe.

Das Leben im BWF kann kurzfristig oder auf längere Zeit angelegt sein. Für die Aufnahme eines seelisch behinderten Menschen kommen Familien und vergleichbare Lebensgemeinschaften sowie Alleinstehende in Frage. Sie brauchen keine besonderen fachlichen oder pädagogischen Vorkenntnisse. Wichtig ist Ihre Bereitschaft, sich auf das Zusammenleben mit einem Menschen mit Unterstützungsbedarf einzulassen. Eine ständige Präsenz ist nicht erforderlich. Die Betreuungskräfte der SPHV Service gGmbH übernehmen die Vermittlung der Klienten an geeignete Gastfamilien und begleiten diese kontinuierlich durch professionelle Beratung.

Unser Fachdienst steht im engen Kontakt zu den Bewohnern und den Gastfamilien. Wir sind Ansprechpartner bei allen auftretenden Fragen und Problemen und besuchen und unterstützen Sie regelmäßig.

Für Ihr Engagement erhalten Sie von dem zuständigen Träger der Eingliederungshilfe eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Zusätzlich bekommen Sie durch den Familiengast eine Unterkunfts- und Verpflegungspauschale.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie genauere Informationen? Dann melden Sie sich gerne bei uns!

Kontakt: Simone Ullrich, per Mail an simone.ullrich@sphv.de oder telefonisch unter 06222.77934- 1401, SPHV Service gGmbH Ringstraße 5, 69168 Wiesloch.