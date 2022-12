Schachclub pflanzt zwei Apfelbäume zum 100- jährigen Jubiläum

Schifferstadt. „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen!“ Dieses fälschlich dem Baumfreund Martin Luther zugeschriebene Zitat beflügelte auch den Schachclub Schifferstadt, um in seinem Jubiläumsjahr ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, Hoffnung auf weitere 100 Jahre Schach in Schifferstadt. An zwei Stellen im Stadtgebiet pflanzten Mitglieder des Clubs zwei ökologisch hochwertige Hochstamm- Apfelbäume. Nach vorheriger Standort- Absprache mit der Stadt wurden die Bäumchen unter tatkräftiger Mitwirkung des ehemaligen Umweltbeauftragten Bernd Frank fachmännisch gesetzt, angebunden, mit einem Schildchen versehen und in ihr zukünftiges Leben entlassen. Der Schachclub wird in den nächsten Jahren seine pflegende Hand über sie halten.