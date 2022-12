Schifferstadt. In Deutschland leben derzeit über 8 Millionen Rentnerinnen und Rentner unterhalb der Armutsgrenze – ein bedauernswerter Umstand, dem die HORIZONT Peter & Maria Kinscherff-Stiftung durch ihre Arbeit entgegenwirken will. Hilfe erhält sie dabei nun von der Thüga Energie: Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro sollen Betroffene bei nachgewiesener Bedürftigkeit zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten. Andrea Schuff, Sprecherin der Horizont Seniorenhilfe: „Wir wollen Altersarmut in der Region eine Stimme geben und sind dankbar, dass auch die Thüga Energie ein Auge auf älteren Menschen hat.“ Das Geld wird vor allem in die laufende Förderung der Patenschaften fließen, durch die knapp 100 Seniorinnen und Senioren im Rhein-Pfalz-Kreis, im Kreis Bad Dürkheim sowie in Speyer 35 Euro pro Monat erhalten, über die sie frei nach Bedarf verfügen können. „Zu unserem Kundenstamm gehören auch viele ältere Menschen, die von der aktuellen wirtschaftlichen Krise stark betroffen sind“, erklärt Sebastian Körner, Regionalleiter der Thüga Energie. „Nur weil diese Armut oft im Verborgenen bleibt, darf sie nicht übersehen werden.“ Neben der Stiftung erhielt der Obst- und Gartenbauverein Rheinzabern 1000 € als Spende von der Thüga Energie, um den Wiederaufbau des Vereinsheims nach einem Brand zu unterstützen. Weitere Infos über www.horizont-seniorenhilfe.de, Telefon 06235 958367. Spendenkonto Volksbank Kraichgau, DE32 6729 2200 0010 0813 78. Foto:privat