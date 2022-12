Schifferstadt. Das Theater Hemshofschachtel gastiert im Januar im Pfarrzentrum St. Jakobus in Schifferstadt und zwar am Sonntag den 15. Januar 2023 um 17 Uhr. Gespielt wird die Mundartkomödie „Liebe, Frust und Schwiegermütter“ von Hans Schimmel. Nach knapp 25 Ehejahren hat bei Willi und Gisela Eiermann der Alltag die Leidenschaft erlahmen lassen. Damit wieder Schwung in das Liebesleben des Ehepaares gelangt, hat Kumpel Pau die glorreiche Idee, ohne Giselas Wissen eine Anzeige im Internet aufzugeben. Es entwickelt sich darauf hin eine rasante Beziehungskomödie mit einem überraschenden Ende. Karten gibt es im Vorverkauf: bei Tabak Glaser, kleine Kapellenstr. 9, Telefon 7575, Eintritt: 18 Euro. Die Karten eignen sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Foto:privat i