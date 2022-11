Frau in Speyer erstochen

Speyer (dpa/lrs). Eine Frau ist am Freitagmittag in Speyer erstochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stach ein 22 Jahre alter Mann in einer Wohnung auf die Frau ein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten. Dabei sei die 23-Jährige tödlich verletzt worden. Der Tatverdächtige habe sich vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Die Beziehung der Beteiligten sowie das Motiv und die Hintergründe der Tat waren am frühen Samstagmorgen noch unklar.