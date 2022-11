Köstlicher Advent – fair und nachhaltig im Weltladen

Schifferstadt. Am Samstag, den 3. Dezember, hat der Weltladen, Hauptstraße 6 von 9:30 bis 17 Uhr durchgehend geöffnet. Unter dem Motto „Köstlicher Advent: Hoffnung schenken“ lädt das Weltladenteam zum Verkosten und Genießen ein. Der Faire Handel ist ein Puzzleteil im Bemühen um eine faire Zukunft für Alle. Außerdem öffnet der Weltladen am 8. Dezember um 18 Uhr seine Adventstüre in der Hauptstraße 6, Thema: „Hoffnungs-Lichter“. Ein Hoffnungslicht ging nach Afghanistan in Form einer Spende in Höhe von 860 Euro. Das Geld wurde bei der musikalischen Lesung „Wir sind noch da!“ in den Fairen Wochen im September gesammelt und geht an den Afghanischen Frauenverein. Dieser ist eine humanitäre Hilfsorganisation, die seit 1992 für Wiederaufbau und Frieden in Afghanistan arbeitet. Mit seinen Projekten, die vorwiegend in ländlichen Gegenden liegen, werden unter der Leitlinie Hilfe zur Selbsthilfe gezielt Frauen und Kinder gefördert. Vielen Dank Allen für die Unterstützung.