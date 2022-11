Gutfühlmoment mit neuem Lesestoff

Vor 120 Jahren wurde die Katholische Öffentliche Bücherei der heutigen Pfarrei Heilige Edith Stein eröffnet. Obgleich so viele Jahrzehnte ins Land gegangen sind, ist sie bei den Menschen in der Stadt so beliebt wie eh und je und gerne genommene Anlaufstelle. Groß gefeiert wurde das Jubiläum nicht, doch angestoßen wurde durchaus auf die stolze Zahl an Jahren. Ehemalige waren eingeladen worden zum Bücherflohmarkt samt Präsentation von neuerworbenen Medien. Das Tagblatt hat nach Motivation, Veränderung und Aktuellem gefragt und von Elke Strubel, Monika Knußmann und Andrea Volz Antworten erhalten.

