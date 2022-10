Am 12. September 2022 fand die Weinlese im Landratswingert statt. Bei bestem Wetter und spätsommerlichen warmen Temperaturen haben sich rund 15 Weinpatinnen und Weinpaten im Landratswingert in Kleinniedesheim eingefunden, um die Ernte der Regenttrauben für den späteren Patenwein einzubringen. Der heiße und trockene Sommer hat den Weintrauben nicht geschadet und die Reben hingen voller dunkler und süßer Trauben. Die Qualität der Trauben ist sehr gut und die Süße mit 86 Oechsle ist hervorragend. Ergiebige Weinlese bei herrlichstem Wetter Die neuen Weinpatenschaften wurden dann am Freitag, 16. September 2022, vergeben – erstmalig im Sitzungssaal des Schlosses in Kleinniedesheim. Im kleinen Rahmen sind neun neue Weinpatinnen und Weinpaten ernannt worden. Hier die neun neuen Weinpaten: Jule Brand aus Dudenhofen. Sie wurde mit dem deutschen Fußballnationalteam Vize- Europameisterin bei der Europameisterschaft der Frauen in diesem Jahr in England und war bei allen sechs Spielen im Einsatz. Jule hat im Jungenteam des FV Dudenhofen gespielt, bevor sie 2018 bei der TSG 1899 Hoffenheim durchstarten konnte, erst in der 2. Liga spielte, dann in die erste Mannschaft aufstieg und dritte bei der UEFA Womens champions league 2021/22 wurde. Unter Vertrag ist sie aktuell beim VfL Wolfsburg. Bob Bertemes aus Altrip. Ein Weltklasse Kugelstoßer, der aus Luxemburg stammt und seine Heimat bei uns am Rhein gefunden hat. 2011 sammelte er zum ersten Mal internationale Erfahrungen bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa, dann bei den Juniorenweltmeisterschaften, später bei den Olympischen Spielen, zuletzt in Tokio, verschiedenen Weltmeisterschaften und Militärweltspielen. Seit der Saison 2017/2018 startet er für die MTG Mannheim. Dr. Dennis Fanelsa, Senior Vice President Site Management BASF SE, Ludwigshafen. Dr. Fanelsa ist zum einen der Ansprechpartner der BASF für die Belange des Landkreises und zum anderen gehört in seinen Verantwortungsbereich auch der Gastrobereich und der Weinkeller der BASF. Claudia Degen aus Schifferstadt. Die Gesangslehrerin hat beim Deutschen Rock- und Poppreis vier Awards für ihren ersten eigenen Song „Soulmates“ gewonnen. Sie hat eine Gesangsschule für Rock und Pop, und ist zertifizierte Vocalcoach POWERVOICE. Katharina Gotterbarm aus Lambsheim. Katharina hat ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und ihre drei letzten Wochen auf dem berühmten Forschungsschiff Polarstein verbracht. Auf dieser Expedition zwischen Grönland und Spitzbergen ging es um steigende Wassertemperaturen, Rückgang des Meereises und um den Eintrag von Plastikmüll. Nach diesem Trip ins Eis war sie sich klar, dass sie Wissenschaftlerin werden will. Roland Harbich aus Maxdorf. Roland Harbich ist Gründer und Leiter des 1. Maxdorfer Gitarrenensembles an der Justus von Liebig Realschule plus in Maxdorf. Er ist dort Gitarrenlehrer und hat mittlerweile zwei Lehrwerke zum schulischen Gitarrenunterricht geschrieben. Oliver Kolb, Sparkasse Vorderpfalz, Vorstandsmitglied Ulli Sauer, Sparkasse Vorderpfalz, Vorstandsmitglied Helmut Schießl aus Schifferstadt ist der Quittenpapst schlechthin. Allein etwa 80 verschiedene Quittensorten wachsen bei Helmut Schießl, er sammelt weitere weltweit. Als Pomologe will er die einzelnen Quittensorten beschreiben und einordnen. Zur Patenschaft erhielten die Ernannten neben einer Urkunde eine 1,5 Liter Magnumflasche Regent des Jahrgangs 2021 und vergrößern die Zahl der Weinpatenschafteb auf nun insgesamt 106. Zur Weinpatin bzw. zum Weinpaten wird ernannt, wer sich um den Rhein-Pfalz-Kreis im besonderen Maße verdient gemacht oder als Kreisbürger etwas Besonderes geleistet hat. Somit spiegeln die Geehrten die Vielfalt des Landkreises in den Bereichen Kunst, Kultur, Kirche, Bildung und Wirtschaft wider. Die Weinpaten werden zu mindestens drei Terminen im Jahr im Weinberg eingeladen und können damit verfolgen, welche Arbeiten im Weinberg anstehen und wie ein Rebstock gepflegt werden muss. Dazu gehören das Pflanzen einer Rose an einer Rebzeile, das Rebenschneiden und die Weinlese.