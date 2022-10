Integer, loyal, zuverlässig, freundlich. So war Josef Wahl in Schifferstadt bekannt. Ein ruhiger Zuhörer, aber ein kritischer Beobachter. Einer, der nicht im Rampenlicht stehen wollte, dessen souveräne, zuvorkommende Art ihn dort jedoch stets im Besonderen wirken ließ. Wahl war ein geselliger Mensch und ein überzeugter Vertreter der Vereine sowie des Ehrenamts. Im August feierte er 84. Geburtstag. Nach unerwartet plötzlicher schwerer Krankheit ist er am zurückliegenden Wochenende verstorben.

