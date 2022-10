Schiffferstadt. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schifferstadt lädt am 15. Oktober im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr in die Turnhalle der Grundschule Nord, Eingang über die Elisabethenstraße, zum Bau einer richtigen Stadt anhand unzähliger Legosteinen ein. Unter fachlicher Anleitung sind Kids im Alter von 8 bis 12 Jahren zum Mitmachen eingeladen. Gebaut wird allerdings ohne die Eltern. Jüngere Kinder benötigen eine erwachsene Begleitperson. Die fertiggestellten Bauwerke können dann von allen ab 17:30 Uhr besichtigt werden. Bauen, miteinander essen, spielen und Impulse zum Thema Bauen machen den Tag kurzweilig. Der Eintritt beträgt pro Kind 5 Euro und wird direkt vor Ort bar bezahlt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine Anmeldung an Annette Spoor empfohlen. Entweder via Mail: aspoor@efg-schifferstadt.de oder Telefon: 06235/9295005