Trompete sucht Spielerinnen und Spieler

Schifferstadt. Ab November 2022 plant der Musikverein 1974 Schifferstadt e.V. ein Bläserprojekt für Erwachsene. Die erste Infoveranstaltung wurde mit sehr großem Interesse aufgenommen. Am Sonntag, 02.10.22, findet von 10:30 – 12:00 Uhr im Musikheim, Birkenweg 2a, Schifferstadt dazu ein Instrumenten-Karussell für diese und alle weiteren Interessierten statt. Beim Projekt E wird erwachsenen Ein- oder Wiedereinsteigern die Chance geboten, an einem neuen Hobby Spaß zu haben. Mit Neugier auf ein Blasinstrument und Teamgeist soll es los gehen, denn die Motivation durch die Gruppe ist der wichtigste positive Aspekt beim Musizieren. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Beim Instrumentenkarussell am Sonntag geht es um das Kennenlernen der verschiedenen Instrumente. Nach dem Ausprobieren aller Instrumente unter Anleitung von Lehrkräften werden Wunschinstrumente festgelegt und eine Orchesterbesetzung zusammengestellt. Das Projekt wird von Instrumentallehrkräften des Musikvereins begleitet, d.h. es wird Instrumental- und Orchesterunterricht geben. Das Projekt soll über zwei Jahre laufen und Anfang November starten. Weitere Interessierte, die gerne am Instrumenten-Karussell am Sonntag und generell am Projekt E teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Carina Baumann-Laufer unter vorsitzende@mv1974-schifferstadt.de. Infos: unter http://www.mv1974-schifferstadt.de/