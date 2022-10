Schifferstadt. Die Stadtverwaltung freut sich darauf, die Silberlocken nach langer Zeit wieder in der Adlerstube begrüßen zu dürfen. Los geht es am Dienstag, 11. Oktober ab 14 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17. Volkslieder und schöne Melodien zum Mitsingen werden zu hören sein. Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen. Es wird um telefonische Voranmeldung bei Frau Blesinger gebeten (Tel.: 06235 44318, tgl. von 08.00- 12.00 Uhr).