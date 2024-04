Schwungvolle Unterhaltung und gute Stimmung vorprogrammiert

Schifferstadt. Einen bunten Melodienstrauß hält das Jahreskonzert des Schifferstadter Männerchors bereit, das am Sonntag, 28. April, 16 Uhr, in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums zur Aufführung gelangt. Denn das Repertoire wird aus bekannten Pfälzer Liedern, Weinliedern, Schlagern, Evergreens aber auch aus Operettenmelodien bestehen und somit jedem musikalischen Geschmack entgegenkommen.

Dabei ist es Chorleiter Bernd Camin wiederum gelungen, seine Sänger, die aus den Reihen der MGVs Concordia, 1854 und Klein-Schifferstadt kommen, in seiner unverkennbaren und erfolgreichen Weise bestens vorzubereiten.

Um nicht allzu viel aus dem „Nähkästchen“ zu verraten und für Überraschungsmomente sorgen zu können, sei hier nur eine kleine Auswahl des zu erwartenden Musikereignisses des stimmgewaltigen Männerchors genannt. Erklingen werden beispielsweise „In der Pfalz blühen uns‘re Reben“, die „Schiwago-Melodie“, „In Venedig ist Maskenball“, „Mamma Mia“ und Melodien aus der Operette „Weißes Rössel“, allesamt arrangiert von Bernd Camin.

Bereichert wird das Konzert mit der Sopranistin Nelly Palmer. Ihre Konzerttätigkeit im Bereich Lied, Konzert, Oratorium und Oper führte sie bereits ins In- und Ausland. So war die diplomierte Gesangspädagogin, Opern- und Konzertsängerin unter anderem als Solistin in der Meistersingerhalle in Nürnberg in Paul McCartneys Oratorium „Ecce cor meum“ zu hören, weiterhin in den Requiem von Johannes Brahms und Gabriel Faurè, in Gustav Mahlers 4. Sinfonie mit den Heilbronner Symphonikern, in der „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach, im Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy in Meran und Brixen sowie in der „Missa Solemnis“ von Ludwig von Beethoven im polnischen Zielona Gora sowie bei zahlreichen Rundfunkaufnahmen und CD-Einspielungen des WDR und des Berliner Rundfunks. Hinzu kommen Fernseh- und Kinoeinspielungen im Rahmen der Bayreuther Festspiele.

Nelly Palmer wird in Schifferstadt unter anderem mit bekannten Operettenmelodien zu hören sein. Weitere Mitwirkende ist eine bewährte hochkarätige Band, bestehend aus Josua Niklas (Saxophon), Daniel Fleischmann (Drums) und Markus Eichler (Bass) unter der Gesamtleitung von Bernd Camin, der auch den Part am Flügel übernehmen wird. Auch sie werden mit einigen solistischen Beiträgen für gute Stimmung sorgen.

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (Erwachsene) und 12 Euro (Jugendliche bis 16 Jahren) sind ab sofort bei Heikes Hoflädel Maurerhof, Dannstadter Straße 85, Friseursalon Royal, Salierstraße 45 sowie bei allen Sängern des Männerchors erhältlich.

Finanziell unterstützt wird das Konzert von der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG. Foto: Archiv