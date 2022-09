Zweiter Betriebsausflug der Kreisverwaltung

Rhein-Pfalz-Kreis. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie die Belegschaft der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis zwei Jahre keinen Betriebsausflug machen konnte, sind in diesem Jahr ausnahmsweise zwei Betriebsausflüge angedacht. Zu dem bereits stattgefundenen Ausflug im Juli 2022, findet nun der zweite Betriebsausflug am Donnerstag, 29. September 2022 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises statt. An diesem Tag bleiben daher die Kreisverwaltung und die Außenstelle in der Dörrhorststraße (Gesundheitsamt/Veterinäramt) ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch die Außenstellen der KFZ-Zulassung in Heßheim und Dudenhofen bleiben an diesem Tag geschlossen. Die Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg sowie das Aquabella in Mutterstadt sind am 29. September 2022 zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Das Kreisbad Heidespaß in Maxdorf –Lambsheim ist zurzeit wegen Revisionsarbeiten geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und Beachtung. Weitere Informationen unter www.rhein-pfalz-kreis.de .