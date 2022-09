Schifferstadter Kürbislasagne trifft syrisches Milchreis-Dessert

Buchstäblich in die Suppe gespuckt hat wohl der Wetterbericht der diesjährigen „Tischlein-deck-dich“-Veranstaltung auf dem Schillerplatz. Der angekündigte Regen lässt zwar auf sich warten, doch sind längst nicht alle Tische belegt, die für die potentiellen Besucher aufgebaut wurden. Diejenigen, die gekommen sind, lassen sich trotzdem anstecken vom fröhlichen Miteinander. „Es ist immer so herrlich ungezwungen hier“, freut sich Besucherin Uschi Reimer. „Jeder bringt sich das zu essen mit, was er mag, man tauscht sich aus, kommt ins Gespräch.“ Sie selbst hat eine Kürbislasagne dabei, ihre Freundin einen Gemüseauflauf. Die Familie am Nachbartisch kommt aus Syrien und bietet etwas von ihrem süßen Milchreis-Dessert an. „Lecker. Hab ich so noch nie gegessen.“ sagt Uschi Reimer. Auch, wenn es mit der sprachlichen Verständigung mit der Flüchtlingsfamilie noch hapert, funktioniert das Miteinander auf der kulinarischen Ebene bereits bestens. Nicht mit Essen, sondern mit Musik Brücken bauen will die Kaiserslauterer Band „Shaian“, die nach 6 Jahren wieder einmal in Schifferstadt mit dabei ist. Im Jahr 2015 hatten Dagmar Kern und Michael Halberstadt in den Flüchtlingsunterkünften Musiker für eine gemeinsame Band gesucht. Daraus gewachsen ist mittlerweile eine professionelle, ungewöhnliche Musikgruppe, in der jeder die eigenen kulturellen Einflüsse des Heimatlandes mit einbringt. Vor allem die beiden Sängerinnen Vina und Fina aus Indonesien begeistern mit ihren ausdrucksvollen Stimmen, die auch zeitgenössische Songs wie „Happy“ von Pharrell Williams oder „Valerie“ von Amy Winehouse auf ihre eigene Interpretationsweise präsentieren. Die Musiker bezeichnen sich selbst einfach als „alte und neue Pfälzer, Studenten und Flüchtlinge, Frauen und Männer“. Für viele von ihnen ist die Band zu einer zweiten Familie geworden. Das Zusammenspiel von „Shaian“ ist inzwischen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem vom Land Rheinland-Pfalz mit dem „Sonderpreis für ehrenamtliches Engagement“. „Ich werde oft von Flüchtlingen gefragt, was sie denn tun könnten, um sich zu integrieren.“ sinniert Bürgermeisterin Ilona Volk, die den Austausch auf multikulturellen Ebene unterstützen will. „Dann habe ich gesagt, kommt heute hier auf den Schillerplatz, bringt eure Kinder mit, Essen und Trinken, Geschirr, Gläser und Besteck und genießt einfach den schönen Abend.“ Im Rahmen der „Fairen Woche“ bildete die Veranstaltung den Auftakt zum traditionellen Obst- und Gemüsetag, der nach der langen Corona-Pause sicher auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Zu wünschen wären dem „Tischlein-deck-dich“-Event dann ein hoffentlich besser gelaunter Wettergott und auch wieder mehr Besucher. Fotos: skr