Wie geht konkreter Klimaschutz? Die Klimawoche startet ab Montagabend, 7. Oktober 2024

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Klimawoche besteht aus vier Abendveranstaltungen vom 7. bis 10. Oktober 2024, in denen alltagstaugliche Handlungsempfehlungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung vermittelt werden. Die Informationsveranstaltung wird gemeinsam von den Klimaschutzmanager der Region Vorderpfalz in Kooperation mit den jeweiligen Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz organisiert.

Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung? Am Montag, den 7. Oktober um 18:30 Uhr (Kursnummer 104200Z01) informiert Elisabeth Foit von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz darüber, welche Anforderungen an eine Photovoltaik-Anlage gestellt werden und wie das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen gelingen kann. Ergänzend erklärt sie die Benutzung des Solarkatasters des Landes Rheinland-Pfalz.

Welche Heizung passt zu mir? Am Dienstag, den 8. Oktober um 18.30 Uhr (Kursnummer 104201Z01), erläutert Harms Geißler, Energieberater der Verbraucherzentrale, die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes, stellt mögliche Heizsysteme vor und geht auf Investitions- und Betriebskosten sowie Förderprogramme ein. Er erklärt zudem, wie mit der Vorgabe aus dem Gebäudeenergiegesetz umgegangen werden kann und sollte, dass künftige Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Am Mittwoch, den 09.10.2024, ab 18:30 Uhr lautet das Motto des Abends „Mobilität der Zukunft“ (Kursnummer 104202Z01). Prof. Dr. Maximilian Fichtner, Professor an der Uni Ulm, Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und bekannt aus diversen öffentlichen Beiträgen, stellt verschiedene Aspekte und aktuelle Entwicklungen der Forschung rund um das Thema Mobilität der Zukunft dar. Dabei wird unter anderem von den verschiedenen Antriebstechnologien und Energieträgern wie E-Fuel, Wasserstoff, Batterie bis hin zu verschiedenen, denkbaren elektrochemischen Stromspeicheralternativen ein einmaliger Einblick in die aktuelle Forschung, die Potentiale und die noch bestehenden Herausforderungen für die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ ermöglicht.

Am letzten Abend, Donnerstag, den 10. Oktober 2024, 18:30 Uhr geht es um das Thema „Grün statt Grau – Dach, Fassade und Balkon klimagerecht begrünen“ (Kursnummer: 104203Z01) „In unserem Online-Vortrag dreht sich alles ums Grün am Haus“, sagt Bettina Niestrath, Fachreferentin für Klimawandel und Klimaschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Warum ist eine Begrünung von Fassade oder/und Dach sinnvoll, was muss ich beim Bepflanzen beachten und wie sieht es mit der Balkonbepflanzung aus? Regionale Besonderheiten ergänzen die Klimaschutzmanagerin der Stadt Speyer sowie die Klimaanpassungskoordinatorin der Stadt Ludwigshafen.

Diese Veranstaltung ist gleichzeitig der erste Teil der zweiteiligen Begrünungsreihe von Stadt Ludwigshafen und Rhein-Pfalz-Kreis, die am Dienstag, 29.10. mit. „Wassersparend & klimafreundlich: Der (Vor-)Garten als Schwamm“ (Kursnummer 242AD10414) fortgesetzt wird.

Im Anschluss an die Vorträge ist Zeit für Fragen und Diskussionen zum Thema.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis unter www.vhs-rpk.de oder per E-Mail unter kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de entgegen. Teilnehmende erhalten vor Kursbeginn separat für jeden Abend einen Zugangslink an die von ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Eine Anmeldung ist auch für einzelne Abende möglich.

Mitfinanziert wird die Veranstaltungsreihe von den organisierenden Stellen sowie vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.