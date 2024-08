Kino unter freiem Himmel Vom 13. bis 20. August Open-Air-Kino im städtischen Stadion

Schifferstadt. Vom Dienstag, 13. bis Dienstag, 20. August veranstalten die Stadtverwaltung Schifferstadt und das Rex-Kino-Center erneut das beliebte Open-Air-Kino im städtischen Stadion. Einlass ist ab 20 Uhr – bei Einbruch der Dunkelheit starten die Kinofilme auf einer großen Leinwand. Für Verpflegung sorgt der MGV 1854 e. V. mit Getränken und kleinen Snacks.

Alpen Film Festival 2024

Los geht´s am Dienstag, 13. August mit dem „Alpen Film Festival 2024“. Um Freundschaft in den Bergen geht es in den fünf Kurzfilmen der neuen Alpen Film Festival Tour. Man muss kein Bergsteiger sein, um sich von der Leidenschaft, der Poesie, der Freude und der Traurigkeit der Filme mitreißen zu lassen. Das Programm wird von Bergsteiger-Profis und Filmschaffenden durch kurzweilige Moderationen begleitet. Die Gesamtlänge des Kino-Events beträgt rund 125 Minuten. Das von Tom Dauer kuratierte Programm überrascht durch seine Vielschichtigkeit, bietet Stoff für Diskussionen und hat sich zum Szenetreff von Filmemachern und Bergmenschen etabliert.

Frauenkino

Mittwoch, 14. August ist Frauenkino-Zeit in Schifferstadt. Gezeigt wird die romantische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“. Nach 50 Jahren Ehe ist der pensionierte General François Marsault (André Dussollier) immer noch unsterblich in seine Frau Annie (Sabine Azéma) verliebt. Als er jedoch herausfindet, dass sie ihn vor 40 Jahren betrogen hat, gerät sein Blut gefährlich in Wallung. Um seine Ehre reinzuwaschen, gibt es nur eine Lösung: Er muss seine Annie verlassen und sich auf den Weg zu Boris (Thierry Lhermitte), ihrem ehemaligen Liebhaber, machen, um ihm eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Doch im fortgeschrittenen Alter aller Beteiligten ist die Sache nicht so einfach, wie sie sich das vielleicht vorstellen…

Bis zum Einbruch der Dunkelheit begleitet die Schifferstadter Band „MMT“ den Abend und sorgt so für einen stimmungsvollen Einstieg in den Filmabend.

„Chantal im

Märchenland“

Am Donnerstag, 15. August hat „Chantal im Märchenland“, bekannt aus Fack ju Göthe 1 und 2, ihren eigenen großen Auftritt: Chantal (Jella Haase) ist immer noch die ewige Influencerin – nur leider ohne Follower. Da gelangen sie und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) an einen antiken Spiegel, den sie für ein Social Media-Gimmick halten. Doch wie durch Zauberhand geraten sie durch den Spiegel in eine verwunschene Märchenwelt. Für Chantal die perfekte Gelegenheit – denn als Prinzessin kann man wohl den besten Content erstellen, oder? Dort angekommen, können die heiratswilligen Prinzen ihren Augen nicht trauen. So eine krasse Prinzessin haben sie ja noch nie erlebt! Die beiden Freundinnen Chanti und Zeynep stellen schnell fest, dass sie nicht in irgendeinem Märchen gelandet sind, sondern ausgerechnet in „Dornröschen“!

„Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“

Nach Frankreich geht es am Freitag, 16. August mit dem Film „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“. Die Familie Bouvier-Sauvage, ein altes französisches Aristokraten-Geschlecht, gerät ungeplant an die in viel bescheideneren Verhältnissen lebenden Martins. Der Grund: Alice Bouvier-Sauvage (Chloé Coulloud) und François Martin (Julien Pestel) haben sich verliebt und wollen heiraten. Zu diesem – jedenfalls für die beiden Turteltauben – freudigen Anlass, wollen Alice und François ihren Eltern einen DNA-Test schenken, der noch einmal die jeweiligen Familiengeschichten durchleuchten soll. Die völlig unerwarteten Ergebnisse schlagen ein wie eine Bombe und mischen die familiären Karten plötzlich neu…

„The Fall Guy“

Action-Fans kommen am Samstag, 17. August auf ihre Kosten bei der Kinoversion der 1980er-Jahre-Serie „Ein Colt für alle Fälle“. Ryan Gossling spielt „The Fall Guy“, ein in die Jahre gekommener, abgehalfterter Stuntman, der sich verzweifelt an die Erinnerung seiner erfolgreichen Jahre in der Branche festklammert. Doch über die Jahre hat die Arbeit eben ihre Spuren an Seavers hinterlassen – sowohl aus körperlicher als auch aus psychischer Sicht. Es hilft also nichts, er muss den Stunts den Rücken kehren, um Körper und Geist nicht vollkommen zerfallen zu lassen. Doch plötzlich will er es nochmal wissen: Eine neue Chance für die Reanimation seiner Karriere scheint gekommen, als er für ein neues Filmprojekt zurückgeholt wird. Dort trifft er nicht nur auf seine Ex Jody Moreno (Emily Blunt) im Regiestuhl, sondern auch auf seinen ehemaligen Arbeitskollegen Tim Ryder (Aaron Taylor-Johnson), der ihm im Laufe der Zeit immer mehr den Rang abgelaufen hat. Als dieser jedoch unter mysteriösen Umständen verschwindet, wird Colt in eine gefährliche Verschwörung hineingezogen.

„Ich – Einfach unverbesserlich 4“

Nicht nur für Kids gibt es am Sonntag, 18. August Gru und seine Crew in „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ im Freiluft-Kino zu sehen. Grus Tage als Superschurke scheinen gezählt. Denn auf einem Klassentreffen gerät er an Maxime Le Mal und Valentina, die so sehr an Grus Thron rütteln, dass dem nichts anderes übrigbleibt, als mit Hilfe von Anti-Verbrecher-Liga-Chef Silas Ramspopo ins Zeugenschutzprogramm und damit die langweilige Vorstadt unterzutauchen. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Immerhin ist Gru zusammen mit seiner Frau Lucy und den drei Töchtern Margo, Edith und Agnes kein zu unterschätzendes Team und auch der jüngst geborene Gru Junior ist mit von der Partie. Auf den hat es Le Mal schließlich abgesehen und entführt ihn. Und dann gibt es für Gru und seine Familie kein Halten mehr…

„The Blues Brothers“

Auf eine Reise in die 80er nehmen John Belushi und Dan Aykroyd die Besucher am Montag, 19. August mit dem Musik-Film „The Blues Brothers“: Gerade erst aus dem Gefängnis entlassen, gelobt der Ganove Jake endlich Besserung und hat dafür auch schon eine Idee. Gemeinsam mit seinem Bruder Elwood Blues will er ihre alte Band wieder zusammenbringen, um an die 5000 Dollar zu kommen, die dem Waisenhaus fehlen, in dem sie selber früher aufgewachsen sind. Die Brüder setzen alles daran, ihren Plan umzusetzen. Problematisch daran ist Zweierlei: Erstens wurde die ehemalige Band in alle Winde zerstreut, zweitens haben Jake und Elwood bald die Polizei am Hals.

„Hiwwe wie Driwwe 2“

Als krönenden Abschluss des diesjährigen Open-Air-Kino-Sommers wird am Dienstag, 20. August, der etwas andere Heimatfilm „Hiwwe wie Driwwe 2“ gezeigt. Ein US-Amerikaner macht sich auf in die Pfalz, um die Heimat und Sprache seiner Vorfahren zu erkunden. Im zweiten Teil geht der Pfälzer Monji mit dem Klapprad in der Pfalz sowie in Pennsylvania und Ohio der Frage nach: Wie lebt und redet man „hiwwe un driwwe“? Hautnah erlebt er, wie sich Menschen mit Herzblut für ihre „Muddersprooch“ und Lebensweise stark machen. Schließlich sprechen in den USA über 500.000 Menschen das Pennsylvania-Deutsch, das eine enge Verbindung zum Pfälzischen hat.

Danach gibt es eine Begegnung mit Filmemacher Benjamin Wagener sowie mit Hauptdarsteller Monji El Beji, Leadsänger der Bands Fine R.I.P und Woifeschdkänisch.

Kartenvorverkauf

Karten für die Filmvorführungen sind für elf Euro im Vorverkauf direkt über die Website des Rex-Kino-Centers erhältlich: Open Air – REX-KINO-CENTER Schifferstadt (rex-schifferstadt.de)

Hinweis: Die Veranstaltung findet auch bei einsetzenden Regen statt. Sollte es jedoch im Vorfeld ununterbrochen regnen und eine Wetterbesserung ist nicht absehbar, erfolgt eine Absage über die Homepage/Facebook. Die Eintrittskarten für eine wegen Regens abgesagte Vorstellung behalten dann Gültigkeit für einen späteren Zeitpunkt (ggfs. auch im Kino). Bitte bringen Sie regengeeignete Kleidung mit. Freie Platzwahl.