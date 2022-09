Rhein-Pfalz-Kreis. Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis informiert, dass aufgrund des Feiertages – Tag der Deutschen Einheit – am Montag, 03. Oktober 2022, die Kreisbäder und Saunen in Maxdorf-Lambsheim (Heidespaß), Schifferstadt und Römerberg geschlossen sind. Das Kreisbad Aquabella mit Sauna in Mutterstadt ist an diesem Tag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen sind unter www.kreisbaeder.de zu finden.