Landratswanderung in und um Maxdorf

Landrat Clemens Körner lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 3. September 2022, zu einer Wanderung in und rund um Maxdorf ein. Gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf, Paul Poje, wird ein Rundweg im Bereich der Gemeinden Maxdorf, Lambsheim und Birkenheide erlaufen. Um 13.30 Uhr treffen sich alle Interessierten am Parkplatz des Maxdorfer Tennisclubs, Am Neugraben 1-3. Nach der offiziellen Begrüßung läuft die Wandergruppe am Maxdorfer Weiher, am Wasserwerk und Kreishallenbad bzw. Wertstoffhof vorbei. Danach geht es entlang des Ochsengrabens am Modellflugverein Bad Dürkheim und dem Akazienwald vorbei zur L454. An der Isenach entlang läuft die Gruppe zum Eyersheimer Hof. Dort befindet sich das Renaturierungsgebiet des Erpolzheimer/Birkenheidner Bruchs, zu dem die Mitwandernden interessante Informationen erhalten werden. Am Seegraben geht es wieder zurück durch den Heidewald und an der Bienenhaltung eines Hobbyimkers vorbei. Dort erfährt die Wandergesellschaft Wissenswertes über die Bienenzucht. Zum Abschluss geht es dann über den Maxdorfer Jubiläumspfad – dem 200jährigen Jubiläum von Maxdorf gewidmet – zurück zum Weiher und dem Ausgangsort am Parkplatz. Dort lädt Landrat Körner die Mitwandernden zu einem Umtrunk mit Imbiss ein, den der Angelsportverein dankenswerterweise organisiert. Es erwartet alle Teilnehmenden eine Wanderung mit einer Wegstrecke von rund 8,5 km und sie sollten daher gut zu Fuß sein. Zur besseren Planung wird um Anmeldung zur Wanderung bis spätestens 30. August 2002 unter kornelia.barnewald@kv-rpk.de gebeten. Neben dem Stamm von Mitwanderern der Landratswanderungen, der sich über die Jahre hinweg gebildet hat, freut sich Landrat Clemens Körner immer wieder über die rege Beteiligung und auch über neue Wanderer und Interessierte. Es ist eine einfache und abwechslungsreiche Möglichkeit, die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises mal auf ganz andere Art und Weise kennenzulernen.