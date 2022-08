Buchcasting in der Stadtbücherei: Noch Plätze frei

Schifferstadt. Am Donnerstag, 25. August, von 18:00 bis 20.15 Uhr dürfen kleine Buchfans (10 bis 12-Jährige) wieder den nächsten Bücher-Star in der Stadtbücherei Schifferstadt küren, es sind noch Plätze frei. Wie funktioniert ein Buchcasting: Das Team der Stadtbücherei stellt fünf Bücher zu verschiedenen Themen vor. Wie in einer Castingshow, werden diese Bücher anhand von verschiedenen Kriterien (Titel, Cover, Klappentext, Textausschnitt) bewertet. In jeder Runde scheidet ein Buch aus, bis am Ende das Gewinnerbuch feststeht. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 24. August 2022. Angemeldet werden kann telefonisch unter 06235 925830, per E-Mail an stadtbuecherei@schifferstadt.de oder vor Ort in der Stadtbücherei Schifferstadt. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach dem Casting dürfen die Kinder noch ein bisschen stöbern und sich gerne noch Bücher ausleihen. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten während der Sommerferien noch bis 2. September: Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9:00 bis 13:00 Uhr, dienstags von 14:00 bis 19:00 Uhr und donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr.