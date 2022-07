Die Fairtrade Stadt Schifferstadt lädt zusammen mit FAIReint Schifferstadt e.V. und dem Weltladen am Samstag, 16. Juli, zu einem Kaffeekränzchen um 15 Uhr in den Adlerhof ein. Freuen Sie sich bei leckerem fairgehandelten Kaffee und kleinen Leckereien auf Berichte über Peru, fairen Kaffee und Entwicklungsfinanzierungen. Gerhard Bäumler, Bildungsreferent des Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz e. V. spricht über seine persönlichen Erfahrungen und die Arbeit von Oikocredit. Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit wurde 1975 vom Ökumenischen Rat der Kirchen gegründet und arbeitet seitdem für weltweite Gerechtigkeit und Solidarität. Sie wirbt dafür, dass Menschen und Organisationen ihre Rücklagen ethisch verantwortlich und sozial wirksam anlegen und vergibt mit diesem Kapital Kredite und Eigenkapital in Entwicklungs- und Schwellenländern. Oikocredit fördert damit sowohl Genossenschaften und soziale Unternehmen als auch Mikrofinanzinstitute, die ihrerseits nach den Werten von Oikocredit Kleinkredite insbesondere im ländlichen Bereich vergeben. Für viele Peruaner, vor allem in den ländlichen Regionen, ist das Leben alles andere als ein Traum. Niedrige Kaffeepreise und Kaffeerost lassen den Kaffeebauern ein gutes Leben kaum möglich erscheinen. Einen sichereren Weg zum Einkommenserwerb fanden viele Kleinbauern durch die Unterstützung von Oikocredit. Der Eintritt ist frei.