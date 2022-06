Kaffeeecke in der Stadtbücherei Schifferstadt

Schifferstadt. Es ist wieder soweit, in der Stadtbücherei Schifferstadt können die Besucherinnen und Besucher wieder gemütlich in den Zeitungen, Zeitschriften und Büchern schmökern und dabei eine Tasse Kaffee oder Tee genießen. Die Kaffeeecke, die durch die Corona-Richtlinien in den letzten beiden Jahren nicht angeboten werden konnte, ist nun wieder eingerichtet. Fair gehandelter Kaffee oder Tee aus dem Weltladen Schifferstadt laden zu einer gemütlichen Lesepause ein. Bei schönem Wetter können die Getränke auch im Außenbereich an zwei Bistrotischen genossen werden.