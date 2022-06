Good Lord above – Guter Herr über uns Chor der Herz Jesu Kirche lädt zum Jubiläumskonzert am Sonntag, 3. Juli 2022 ein

Schifferstadt. Der Chor der Herz Jesu Kirche freut sich zum 60-jährigen Jubiläum seines Bestehens nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder zu einem Liederabend einladen zu können. Auf dem Programm stehen diesmal Spirituals und Gospels unter dem Motto „Good Lord above – Guter Herr über uns“. Das sehr emotional klingende Spiritual als das geistliche Lied der Sklaven in den USA ab dem 17. Jahrhundert steht mit seinen gesanglichen Melodien im Fokus. Seine vielfältigen Gesänge zeigen alle Facetten von der flehentlichen Bitte geschundener und sehnsüchtiger Menschen aus irdischer Mühsal bis hin zu fröhlich überschäumendem Dank und Gotteslob in der Hoffnung auf ihre Erlösung. So wird in „Nobody knows the trouble I see“ vom harten Leben der Sklaven erzählt, das nur durch den Glauben an den Erlösertod Jesu erträglich wird. In „Ain’t that good news“ drückt sich die Vorfreude auf ein neues Leben im Himmel aus: Dort erhält der erlöste Gläubige in bildhafter Vorstellung neben weiteren Geschenken auch eine Harfe um Gott wie König David mit seinem Gesang zu loben. Viele weitere biblische Geschichten wurden in Spirituals verarbeitet: So wird mit dem Ruf „Go down Moses“ natürlich nicht nur der Erlösung Israels aus ägyptischer Knechtschaft erinnert, sondern es ist auch die Hoffnung auf Befreiung der afrikanischen Sklaven damit assoziiert. Musikalisch wird der Chorgesang mit Instrumentalbegleitung (Christoph Niederer, Klavier, Birgit Remmel, Flöte) und Solopassagen (Birgit Remmel, Thomas Greiner, Malte Müller und Silke Winkler) bereichert. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 3.07.2022, um 18 Uhr im Pfarrheimhof Herz Jesu, bei schlechtem Wetter oder großer Hitze in der Kirche statt. Das Konzert finanziert sich durch Spenden. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich zusammen mit Dirigentin Silke Winkler auf Ihren Besuch.