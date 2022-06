Die Veranstaltungsreihe im Schreiwer-Hais’l geht weiter. Am Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr mit dem Programm „Pälzer Praline fers Herz un noch ebbes“ mit Gerlinde Drees die laut Veranstalterin mit Hingabe, Leidenschaft und viel Spaß bei der Sache ist wenn es darum geht ein ausgeklügeltes Programm mit Gedichten und Geschichten bekannter Mundartdichten zu Gehör zu bringen. Texte von Helmut Metzger oder Lina Sommer wird Drees am Sonntag mit ihrer Rezitationskunst aufleben lassen. Der Eintritt in der Lillengasse 5 beträgt 15 Euro inklusive aller Getränke. Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/98596.