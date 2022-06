Martin Eckrich öffnet seinen Kunstgarten

Bereits im sechsten Jahr öffnet der Künstler Martin J. Eckrich seinen Kunstgarten in Schifferstadt, Iggelheimer Str. 54 an den Freitagen im Juli. Auf 2000 qm sind im Laufe von drei Jahrzehnten zahlreiche Installationen, Figuren und Skulpturen entstanden und dort zu sehen. Diese Gesamtschau ist mittlerweile beleuchtet und verzaubert mit Einbruch der Dunkelheit die einzelnen Werke. In verschiedenen Farben sind große Figurengruppen, einzelne Installationen und viele kleine Arbeiten illuminiert. Auch der alte Baumbestand des Gartens strahlt in der Dunkelheit in diversen Farben. In diesem Jahr sind in der angrenzenden Galerie ist die Ausstellung „Linien im Schwung“ zu den genannten Öffnungszeiten zu sehen. Die Ausstellung und der Kunstgarten sind an den fünf Freitagen im Juli (1., 8., 15., 22., 29.) jeweils ab 18 Uhr bis mindestens 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Spende ist erbeten.