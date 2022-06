Schifferstadter in Bewegung Einladung zum Waldspaziergang

Am Freitag, den 10. Juni von 10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr Schifferstadt. Der Seniorenbeirat lädt gemeinsam mit dem ehemaligen Förster im Schifferstadter Wald, Herr Ernst Christian Driedger, zum gemeinsamen Waldspaziergang ein. An diesem Vormittag soll die Bewegung in der Natur mit der Entdeckerfreude an der Heimatgeschichte verbunden werden. Christian Driedger wird das Ganze mit Ausführungen zur Schifferstadter Waldgeschichte begleiten. Zudem gibt es die Möglichkeit nach den langen Corona-Monaten Mitglieder des Seniorenbeirates persönlich kennenzulernen. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hundesportplatz. Die Teilnahme für Rollstuhlfahrer ist möglich.