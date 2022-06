Fahrrad-Wochenende mit Stadtradeln und Sternfahrt

Schifferstadt. Am Freitag, 3. Juni, luden Bürgermeisterin Ilona Volk und der städtische Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz im Zuge der Stadtradeln-Aktion zu einer Radtour „Rund um Schifferstadt“ ein. Das Wetter spielte den 22 Radbegeisterten am vergangenen Freitag nicht in die Karten, trotz des Regens während der gemeinsamen Tour hatten die Beteiligten viel Spaß. Vorab wurden durch Ilona Volk Schifferstadter Fähnchen auf der Route verteilt, die die jüngsten Radteilnehmerinnen und Radteilnehmer während der Tour zählen durften. Am Ende gab es dann die richtige Antwort, wer richtig gezählt hatte. Besonders die Kinder fragten anschließend begeistert nach der nächsten Radtour. Auch bei der Radsternfahrt der Ortsgruppen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) am Samstag, 4. Juni, wurde in Schifferstadt kräftig in die Pedale getreten. Gemeinsam mit den Teilnehmern der Aktion aus Neustadt a. d. Weinstraße und Speyer fuhr die Gruppe aus Schifferstadt mit Bürgermeisterin Ilona Volk nach Ludwigshafen. Hier wurde im Rahmen einer Stadttour friedlich für bessere Radwegenetze demonstriert.