27 Jahre: Noch zwei Aufführungen des Klimaschutzprojektes

Es war eine tolle Zeit und ich vermisse sie schon jetzt.” Mia Aurora Claus, die die Klasse 9a des Paul-von-Denis-Gymnasiums besucht, sagt dies schon etwas traurig, angesprochen auf ihre Teilnahme beim Theaterstück „27 Jahre – die Zeit die bleibt”, dem ambitionierten Klimaschutz-Stück des Nationaltheaters Mannheim. Nach der offenen Theaterprobe am 12. Januar 2022 und der Premiere am 14. Januar folgten bereits fünf weitere Aufführungen. Zum Abschluss der Theatersaison folgen nun noch zwei Aufführungen. Am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr und am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr wird die Stückentwicklung von Regisseur Gernot Grünewald und Ensemble im Schauspielhaus aufgeführt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Freitag, 27. Mai 2022.