2:0 in Dresden: FCK schafft den Aufstieg

Rot-weißer Freudentaumel und schwarz-gelbe Wut. Mit einem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg im Rückspiel der Relegation hat der 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden die Rückkehr in die Zweite Bundesliga perfekt gemacht. In einer erneut sehr intensiven Partie, war es Daniel Hanslik, der die Roten Teufel in Führung brachte. Philipp Hercher besorgte in der Nachspielzeit die Entscheidung, woraufhin die Dresdner Fans reihenweise Feuerwerkskörper auf das Spielfeld warfen und somit für eine Unterbrechung sorgten. Kaiserslautern kehrt mit dem Erfolg nach vier Jahren Drittklassigkeit ins Bundesliga-Unterhaus zurück.