Thüga Energie warnt vor unseriösen Anrufen

Die Thüga Energie warnt vor Anrufen von möglicherweise unseriösen Gasverkäufern im Rhein-Pfalz-Kreis. Ihre Masche: Sie erwecken den Eindruck, sie seien von der Thüga Energie oder würden mit dieser zusammenarbeiten. Mit dem Angebot eines Tarifwechsels und weiteren unwahren Behauptungen versuchen sie, an Zählerdaten zu gelangen. Doch Vorsicht! Diese Personen sind nicht von der Thüga! Der regionale Energieversorger distanziert sich von diesen Anrufern und informiert darüber, dass es sich hierbei nicht um Mitarbeiter der Thüga Energie handelt und auch nicht um Personen, die in ihrem Auftrag telefonieren! „Wir empfehlen unseren Kunden, am Telefon keine persönlichen Informationen herauszugeben, wie z. B. Zählernummern oder Bankdaten und solche Gespräche abzubrechen", rät Regionalleiter Sebastian Körner von der Thüga Energie. Wer unabsichtlich einen Vertrag abgeschlossen hat, kann diesen innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen, so die Thüga Energie. Diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben. Aus Nachweisgründen ist es sinnvoll, den Widerruf per Einschreiben zu versenden. Betroffene, die Fragen haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 06235 4903-1550 oder persönlich an das Kundenzentrum der Thüga Energie wenden. Unzulässige Werbeanrufe melden! Werbeanrufe sind unzulässig, wenn keine vorherige ausdrückliche Einwilligung vorliegt. Verbraucher können Verstöße wegen unerlaubter Telefonwerbung über das Verbraucherportal bei der Bundesnetzagentur unter www.bnetza.de melden, damit diese Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet wird. Wichtig für die Beschwerde sind: Name, Firma und Rufnummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs.