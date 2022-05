Wechselbad der Gefühle – Bürgerempfang

Die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben, denn: „Ich bin überglücklich, dass wir heute wieder starten können. Irgendwie fühle ich mich, als hätte ich meine große Familie eingeladen. Ich habe Sie und unsere Begegnungen sehr vermisst“, sagte Bürgermeisterin Ilona Volk am Freitagabend zu Beginn des Bürgerempfangs in der Aula zu den zahlreich erschienenen Gästen. Am 16. März 2020 sei es für sie nicht vorstellbar gewesen, dass die Pandemie das Leben über diesen langen Zeitraum, mit Lockdown und Ausgangssperren, ausbremsen würde. Achtsamkeit und Wachsamkeit seien höchstes Gebot gewesen, bei der Arbeit, beim Einkaufen und in der Familie. Viel mehr habe es nicht gegeben, denn Vernunft und Verzicht war angesagt, da sich Corona als eine riesige Herausforderung erwiesen und vieles verändert habe. Großen Respekt und Dankbarkeit zollte sie den Ärzten, Pflegekräften in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die Unglaubliches geleistet hätten.